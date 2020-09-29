Досрочное погашение кредита дает право на возврат страховки: разъяснения Нацбанка Карелии

Вступившие в силу с 1 сентября изменения в федеральном законодательстве позволяют заемщику при досрочном погашении вернуть часть стоимости страховки, которую он покупал при получении кредита.

Разъяснения на этот счет подготовила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия.

"Если человек оформил страховку на год, а кредит погасил за 6 месяцев, ему вернут половину стоимости страховки. Закон обязывает страховщика выплатить заемщику деньги в семидневный срок с момента подачи заявления, при условии, что страховые случаи отсутствовали", - пояснили в региональном отделении Центробанка. Подробнее об изменениях законодательства в этой сфере читайте в интернет-газете "Вести Карелии".