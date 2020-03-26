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Досрочное расселение более 280 аварийных квартир запланировано в Карелии

Новости. Общество
15:05, 27 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Более 280 аварийных квартир планируется досрочно расселить в Карелии в рамках третьего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья.

Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

На третий этап программы федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Карелии 481,85 млн рублей.

"Для расселения 616 человек из 281 аварийного жилого помещения общей площадью 11 тыс. кв. метров. Третий этап программы будет реализован на территории 10 районов республики и города Петрозаводска",- говорится в сообщении министерства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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