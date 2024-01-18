Достроен пешеходный мост к туристической жемчужине карельского Севера

Переправу к объекту ЮНЕСКО, Беломорским петроглифам, возвели по федеральной программе.

В Беломорском округе закончено строительство моста через протоку Кислый Пудас к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги».



Это уже третье мероприятие, завершенное в рамках развития объекта ЮНЕСКО. Реконструкция моста проходила по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Карелия в Арктическом районе.



Работы выполнило ООО «Арго Строй» по заказу Упрдора Карелии. Стоимость проекта - 140 млн рублей.



Ранее на территории комплекса «Беломорские петроглифы» смонтировали мостки и пешеходные дорожки, установили информационные стенды и реконструировали домик смотрителя.



Недавно на объекте ЮНЕСКО начали строительство визит-центра с круглогодичной гостиницей на 40 номеров, кафе, музеем и конференц-залом.



В прошлом году на его строительство республика получила 200 млн рублей, на работы в этом году — 495 млн.