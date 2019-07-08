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Новости. Криминал
12:42, 08 Июля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Доверчивая петрозаводчанка осталась без парфюма за 18 тысяч рублей

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Женщина сделала заказ через интернет, но парфюм так и не получила, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска заказала в соседнем регионе парфюмерную продукцию. Вопрос с доставкой она решила так – обратилась в сервис поиска попутчиков, нашла водителя, который обязался привезти товар. Женщина указала ему пункты назначения, перевела плату за бензин и стала ждать. Но таксист, получив духи в другом городе, исчез.

Попытки петрозаводчанки исправить ситуацию ни к чему не привели. В ответ на просьбы вернуть похищенное в социальных сетях приходил лишь грубый отказ. Горожанка обратилась к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили личность извозчика. Ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина сбыл парфюм, за который женщина заплатила 18 тысяч рублей. К слову, он удалил аккаунт на сервисе.

Возбуждено уголовно дело.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-07-08 14:29:28
Мужик молоток. Наверно, как и я, член лиги "За естественную женщину".
кир
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