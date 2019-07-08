Доверчивая петрозаводчанка осталась без парфюма за 18 тысяч рублей

Женщина сделала заказ через интернет, но парфюм так и не получила, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска заказала в соседнем регионе парфюмерную продукцию. Вопрос с доставкой она решила так – обратилась в сервис поиска попутчиков, нашла водителя, который обязался привезти товар. Женщина указала ему пункты назначения, перевела плату за бензин и стала ждать. Но таксист, получив духи в другом городе, исчез.

Попытки петрозаводчанки исправить ситуацию ни к чему не привели. В ответ на просьбы вернуть похищенное в социальных сетях приходил лишь грубый отказ. Горожанка обратилась к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили личность извозчика. Ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина сбыл парфюм, за который женщина заплатила 18 тысяч рублей. К слову, он удалил аккаунт на сервисе.

Возбуждено уголовно дело.