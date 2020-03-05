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Доверчивые петрозаводчанки потеряли деньги после разговора с мошенниками

Новости. Криминал
17:40, 05 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
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Мошенники обманули двух петрозаводчанок, сообщили в МВД Карелии.

После разговора со лжесотрудником банка 31-летняя петрозаводчанка лишилась более 10 тысяч рублей. В ходе телефонной беседы женщина узнала, что на ее банковском счете замечена подозрительная активность. Чтобы сохранить средства, ее попросили продиктовать реквизиты карты. Как только она это сделала, деньги со счета исчезли.

Аналогичным образом была обманута еще одна молодая женщина. Злоумышленники также списали с ее счета  более 10 тысяч рублей.

Ранее мошенники украли у четырех петрозаводчанок более 100 тысяч рублей.

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