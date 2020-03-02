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02.03.2020 19:00

Мошенники украли у четырех петрозаводчанок более 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:40, 03 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Женщинам звонили лжесотрудники банков, сообщили в МВД Карелии.

Горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков.  57-летняя женщина пояснила, что у нее нет карт этого банка, но эта информация не смутила лжесотрудника, он быстро переключил ее на горячую линию ее банка. После чего женщина сообщила реквизиты карты и назвала пароли из поступивших ей смс. С ее счета списали 16 тысяч рублей.

В этот же день полицейские Петрозаводска зарегистрировали еще несколько аналогичных заявлений. Так, 39-летняя петрозаводчанка в результате телефонной беседы с лжесотрудником банка лишилась более 32 тысяч рублей. А 29-летняя женщина перевела мошенникам 21 тысячу рублей.

Следующей потерпевшей оказалась 51-летняя горожанка, которая после разговора с лже-сотрудником банка, перевела через банкомат 54 тысячи рублей на неизвестные ей счета. 

Суммарно четыре петрозаводчанки перевели мошенникам почти 120 тысяч рублей.

В беседе с полицейскими женщины поясняли, что знали о подобной мошеннической схеме, но во время разговора подавались панике и совершали необдуманные поступки.

Ранее мошенники вынудили пожилую жительницу Карелии взять кредит.

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