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Доверчивый мужчина в Карелии лишился телефона после визита юной гостьи

Новости. Общество
10:16, 26 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе 18-летняя девушка попросила у знакомого телефон и ушла с гаджетом, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже от 34-летнего жителя города. Мужчина лишился мобильного телефона после визита гостей. Ущерб составил 7 800 рублей.

Оперативники установили, что незадолго до пропажи имущества у кондопожанина в гостях была знакомая. 18-летняя девушка попросила телефон, чтобы проверить сообщения в социальной сети, а позже покинула квартиру, забрав с собой гаджет.

На улице девушка сбыла чужое имущество случайному прохожему. По ее словам, полученные деньги – 3 тысячи рублей - потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. 

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