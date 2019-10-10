Доверчивый житель Карелии перевел мошенникам свыше 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули жителя Костомукши, сообщили в МВД Карелии.

Накануне жителю Костомукши, занятому решением бытовых вопросов, поступил входящий звонок. На мобильном телефоне высветился номер, который не походил на номер официальной организации, но некто представился работником банка.

Мужчина назвал мошеннику все данные для списания денег с карты. На этом общение не закончилось. Неизвестный так запутал жителя Карелии, что тот перевел мошенникам более 1,2 млн рублей.

Сумма ущерба могла быть больше, так как лже-банкир убедил абонента оформить кредит на несколько сотен тысяч рублей и также направить на продиктованный счет. Эту операцию не дали совершить в коммерческом учреждении. Костомукшанин позвонил на горячую линию банка, где ему пояснили, что операции подозрительны и посоветовали обратиться в полицию.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.