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Довольны ли вы качеством питания в школах и детских садах Карелии? (ОПРОС)

Новости. Общество
15:30, 14 Февраля 2022
фото: © Игорь Зарембо / РИА «Новости»

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Родители активно обсуждают качество питания в школах и детских садах республики, новый опрос «Столицы на Онего» — на эту тему.

Родители детей-инвалидов в Карелии начали публичное обсуждение качества питания в школах и дошкольных учебных заведениях республики. Судя по первым отзывам, которые опубликованы в группе Карельского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), далеко не все родители особых детей и детей с инвалидностью удовлетворены качеством питания. Однако существующая проблема касается всех карельских школьников и воспитанников детских садов.

А ваши дети едят школьные завтраки? Довольны ли вы тем, как кормят детей в школах и детских садах республики?

Проголосовать можно здесь.

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