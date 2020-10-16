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Дождь и мокрый снег придут в Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 17 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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О погоде на 18 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 18 октября, по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.  

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4, -1°С, днем: +2, +7°С.

В Петрозаводске будет облачно. Небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. 

Ветер южный, юго-восточный умеренный. 

Температура воздуха ночью: +1, -1°С, днем: +2,+4°С. Атмосферное давление будет падать.

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