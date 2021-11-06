Дождь и мокрый снег пройдут в Карелии 7 ноября

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега на территории Карелии в воскресенье, 7 ноября.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики 7 ноября ожидается облачная с прояснениями погода.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, по южным районам дождя, переходящего в мокрый снег.

Ветер северо-западный, северный, на юге западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4ºС, днем +3…-2ºС, на севере до -5ºС в течение суток.