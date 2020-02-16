Дождь и плюсовая температура ожидаются в понедельник в Петрозаводске

О погоде на 17 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 17 февраля, в районах Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: +3, -2 градуса. Днем: 0, +5 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: 0, +2 градуса. Днем: +2, +4 градуса.