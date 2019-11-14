Дождь пройдет в пятницу в Карелии

О погоде на 15 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков.



Ветер ночью южный, юго-западный порывистый, днем – западный умеренный.

Ночью и днем температура воздуха составит +3, +5 градусов.



В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный дождь, на севере – мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный порывистый, днем – западный умеренный.

Ночью и днем будет +1, +6 градусов, на севере +3, -2.