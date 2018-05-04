Дождь со снегом, ветер и холод обрушатся на Карелию 5 мая

О погоде на 5 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 мая будет облачная с прояснениями погода.

Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью +2, +4, днем +9, +11 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя, на севере ночью с мокрым снегом.

Ночью похолодает до 0, +5, местами до -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +4, +9, по южным районам местами до +14 градусов.