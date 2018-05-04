Дождь со снегом, ветер и холод обрушатся на Карелию 5 мая

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О погоде на 5 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 5 мая будет облачная с прояснениями погода.
Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура ночью +2, +4, днем +9, +11 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя, на севере ночью с мокрым снегом.
Ночью похолодает до 0, +5, местами до -3 градусов.
Днем воздух прогреется до +4, +9, по южным районам местами до +14 градусов.
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