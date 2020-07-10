Дожди и грозы обрушатся в субботу на Карелию

О погоде на 11 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь. Возможна гроза.

Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.



Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +19.

В Карелии также будет переменная облачность. Ожидаются дожди – местами сильные. В отдельных районах – грозы.

Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Днем потеплеет до +20 градусов.