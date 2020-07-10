890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку (ФОТО) 14
Сегодня 07:25
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается"
Новое
Сегодня 16:44
Жительница Карелии лишилась крупной суммы денег из-за объявления годичной давности 2
Сегодня 11:32
В Карелии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились 8
Сегодня 08:49
Дороги к дачным поселкам под Петрозаводском отремонтируют раньше намеченного срока 3
Сегодня 07:50
Минэк региона рассказал, куда будет потрачен миллиард рублей из Москвы 4
Сегодня 12:07

Дожди и грозы обрушатся в субботу на Карелию

Новости. Погода
17:00, 10 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

О погоде на 11 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь. Возможна гроза.

Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +19.

В Карелии также будет переменная облачность. Ожидаются дожди – местами сильные. В отдельных районах – грозы.

Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Днем потеплеет до +20 градусов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается"
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 1
Сегодня 13:57
Документ без подписи 6
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 4
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»