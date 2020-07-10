Дожди и грозы обрушатся в субботу на Карелию

О погоде на 11 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь. Возможна гроза.
Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.
Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +19.
В Карелии также будет переменная облачность. Ожидаются дожди – местами сильные. В отдельных районах – грозы.
Ветер днем – южный, юго-восточный, вечером – юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Днем потеплеет до +20 градусов.
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