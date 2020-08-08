Дожди и грозы ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на девятое августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье, девятого августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +11, +16 градусов. Днем: +21, +26 градусов.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +13, +15 градусов. Днем: +21, +23 градуса.
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