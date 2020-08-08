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Дожди и грозы ожидаются в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 08 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на девятое августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, девятого августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +11, +16 градусов. Днем: +21, +26 градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью переменных направлений слабый; днем - южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13, +15 градусов. Днем: +21, +23 градуса.

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