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Дожди с грозами придут в воскресенье в Карелию

Новости. Погода
17:00, 12 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на 13 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Днем в большинстве районов также пройдут кратковременные дожди, а местами – ливни с грозами.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +10, +15°С. Днем воздух прогреется до +20, +25°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, будет гроза.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С. Днем потеплеет до +21, +23°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

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