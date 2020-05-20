Дождливая и ветреная погода ожидается в четверг в Карелии

О погоде на 21 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет снег и пройдет дождь. Днем без существенных осадков.



Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +8.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются небольшие, по южным районам – умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем возможен небольшой дождь.

Ночью на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, -1 градус. Днем потеплеет до +12.