Дождливая погода ожидает в четверг жителей Карелии

О погоде на 10 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, утром и днем умеренный дождь.
Ветер ночью – южный, днем – юго-западный, западный умеренный, вечером – с порывами до сильного.
Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами сильные.
Ветер ночью южный, юго-восточный, днем – юго-западный, западный с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8. Днем потеплеет до +15 градусов.
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