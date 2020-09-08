Дождливая погода ожидает в четверг жителей Карелии

О погоде на 10 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, утром и днем умеренный дождь.

Ветер ночью – южный, днем – юго-западный, западный умеренный, вечером – с порывами до сильного.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами сильные.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем – юго-западный, западный с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8. Днем потеплеет до +15 градусов.