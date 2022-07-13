Дождливая погода ожидает жителей Карелии 2 августа

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фото: © «Столица на Онего»

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Прогноз погоды на вторник составили специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер задует юго-восточный, южный умеренный,  местами порывистый. Температура воздуха ночью будет +10, +15°С, днем от +18 до+23°С.

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