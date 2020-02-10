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Драчев заявил, что проблемы сборной России по биатлону не решить сменой тренера

Новости. Спорт
21:05, 10 Февраля 2020
фото: © Владимир Драчев / Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев не считает, что смена тренера может решить все проблемы, которые в настоящее время накопились в сборной России.

Чемпионат мира по биатлону стартует в итальянской Антхольц-Антерсельве 13 февраля. Сборная России подошла к нему с антирекордной серией из 26 гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира, пишет издание "РИА Новости. Спорт".
 
"Можно менять хоть кого. Вопрос не в замене, а в анализе и в тех решениях, которые мы должны будем принять, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Изменить ее можно кардинально – взять и поменять тренера. А потом ждать, когда следующий тренер даст результат. Будет то же самое, все вернется в начало. Результата не будет, пока мы не поменяем все компоненты работы, и не улучшим их качественно, причем как можно скорее", – сказал Драчев.

"Я считаю, что какие-то компоненты изменим в течение трех-пяти месяцев. Патроны, оружие, сервис лыж. Это можно изменить быстро. Знаем, какие изменения требуются в методике улучшения функционального состояния, это у нас наработано. Но сказать, что мы только из-за этого потеряли результат, нельзя. Биатлон – это сложный комплекс мероприятий", – прездидент СБР. 

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