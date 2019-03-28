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Новости. Криминал
12:17, 28 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Драка женщин в общежитии Карелии закончилась разрывом селезенки и сломанными ребрами

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Жительница Беломорска избила женщину на общей кухне общежития, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступила информация из больницы о том, что к ним была доставлена 31-летняя горожанка с разрывом селезенки и переломом двух ребер.

Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего. Накануне вечером у потерпевшей возник конфликт с незнакомой девушкой на общей кухне общежития.

Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой незнакомка несколько раз ударила жительницу общежития ногой в область живота, после чего покинула место происшествия. Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой, 19-летней жительницы города. Она созналась в содеянном.

На девушку завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-28 12:47:53
«Драка», «мордобой», даже «гасилово» и «месилово» – эта оригинальная форма общения, которая частенько происходит между мужчинами. Для женщин агрессивное поведение несвойственно , она выплёскивает свои негативные эмоции словесно . Но в последнее время в подростковой среде девчачьи драки не такая уж и редкость , видимо эта девочка-переросток как раз из такой среды , всё никак повзрослеть не может.
кир
2019-03-28 12:22:50
Самые "нежные" существа, пока дело не дойдет до отбирания мужика у соперницы. Тут пощады не жди. Миллион лет эволюции. :)
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