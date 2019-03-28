Драка женщин в общежитии Карелии закончилась разрывом селезенки и сломанными ребрами

Жительница Беломорска избила женщину на общей кухне общежития, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступила информация из больницы о том, что к ним была доставлена 31-летняя горожанка с разрывом селезенки и переломом двух ребер.

Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего. Накануне вечером у потерпевшей возник конфликт с незнакомой девушкой на общей кухне общежития.

Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой незнакомка несколько раз ударила жительницу общежития ногой в область живота, после чего покинула место происшествия. Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой, 19-летней жительницы города. Она созналась в содеянном.

На девушку завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.