Древний лыжник появится на товарном знаке Карелии

Завершилось голосование по выбору изображения самого древнего лыжника, сообщается в официальном паблике Республики Карелия.

В голосовании приняли участие почти 6 тысяч жителей Карелии.

Почти 2 тысячи голосов (32%) было отдано стилизованному изображению трех лыжников знаменитого беломорского петроглифа.

Беломорские петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг, где она впадает в Белое море. Петроглифы и стоянка древнего человека имеют статус историко-культурного назначения федерального значения. Возраст петроглифов, открытых Александром Михайловичем Линевским — 4,5-5,5 тыс. лет.

Уже в следующем году этот логотип станет официальным товарным знаком на спортивных и туристических мероприятиях.