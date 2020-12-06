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Древний лыжник появится на товарном знаке Карелии

Новости. Общество
11:39, 07 Декабря 2020
фото: правительство Карелии
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Завершилось голосование по выбору изображения самого древнего лыжника, сообщается в официальном паблике Республики Карелия.

В голосовании приняли участие почти 6 тысяч жителей Карелии.
Почти 2 тысячи голосов (32%) было отдано стилизованному изображению трех лыжников знаменитого беломорского петроглифа.

Беломорские петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг, где она впадает в Белое море. Петроглифы и стоянка древнего человека имеют статус историко-культурного назначения федерального значения. Возраст петроглифов, открытых Александром Михайловичем Линевским — 4,5-5,5 тыс. лет.

Уже в следующем году этот логотип станет официальным товарным знаком на спортивных и туристических мероприятиях.

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Комментарии

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Саныч
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