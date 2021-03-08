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Дровосек в поселке Карелии незаконно срубил 5 сосен и получил штраф

Новости. Общество
14:22, 09 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Калевальском районе местного жителя оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную вырубку, сообщили в Костомукшском городском суде.

Костомукшский городской суд 4 марта признал жителя поселка Юшкозеро Калевальского района виновным в том, что он умышленно бензопилой спилил 5 сосен. Объем вырубки составил 3,33 кубических метров, стоимостью 220 064 рубля 20 копеек, чем причинил ущерб Российской Федерации в особо крупном размере.

Лесорубу-нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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