Дровосек в поселке Карелии незаконно срубил 5 сосен и получил штраф

В Калевальском районе местного жителя оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную вырубку, сообщили в Костомукшском городском суде.

Костомукшский городской суд 4 марта признал жителя поселка Юшкозеро Калевальского района виновным в том, что он умышленно бензопилой спилил 5 сосен. Объем вырубки составил 3,33 кубических метров, стоимостью 220 064 рубля 20 копеек, чем причинил ущерб Российской Федерации в особо крупном размере.

Лесорубу-нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.