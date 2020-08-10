Дровосека осудили в Карелии

В Сегежском районе местный житель нарубил себе дров и попал под суд, сообщается на сайте Сегежского городского суда.

В Сегежском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который с целью заготовки дров для собственных нужд произвел рубку лесных насаждений, не имея на то договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений, чем причинил окружающей среде и Сегежскому лесничеству ущерб в крупном размере.

Действия местного жителя признаны уголовно-наказуемым деянием.

Суд приговорил гражданина к наказанию в виде лишения свободы. С учетом личности подсудимого, его положительных характеристик, признания вины, раскаяния в содеянном, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд посчитал возможным исправление осужденного без реального отбывания назначенного наказания и назначил для осужденного испытательный срок.