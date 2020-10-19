ДРСУ в Карелии перестали банкротиться и начали зарабатывать, заявил Щебекин

Главным отличием работы дорожной отрасли Карелии в 2020 году стало получение прибыли государственными ДРСУ – раньше многие работали в убыток, а некоторые находились в процедуре банкротства.
Об этом сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.
"Наши ДРСУ перестали банкротиться и стали зарабатывать деньги...", - сказал Щебекин.
По его словам, в результате удалось решить основную проблему - обновление техники.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии