ДРСУ в Карелии перестали банкротиться и начали зарабатывать, заявил Щебекин

Главным отличием работы дорожной отрасли Карелии в 2020 году стало получение прибыли государственными ДРСУ – раньше многие работали в убыток, а некоторые находились в процедуре банкротства.

Об этом сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"Наши ДРСУ перестали банкротиться и стали зарабатывать деньги...", - сказал Щебекин. По его словам, в результате удалось решить основную проблему - обновление техники. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".