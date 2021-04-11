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Дружные спортивные семьи закрыли лыжный сезон на «Фонтанах» эстафетой (ФОТО)

Новости. Общество
11:00, 12 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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При поддержке Ассоциации камнеобработчиков Карелии и Партии РОСТА на трассе "Фонтаны" прошла лыжная эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

Несмотря на то, что лыжная эстафета проводилась 10 апреля, на трассе «Фонтаны» еще лежал снег – и команды смогли с хорошим настроением закончить сезон 2021 года. В этом году лыжня была качественно подготовлена – это отмечали практически все лыжники.


 
В соревнованиях приняли участие около ста человек – любители спорта и активного отдыха пришли на «Фонтаны» семьями – родители с детьми, бабушками и дедушками.


 
Это было главным условием - семейная команда должна состоять из двоих родителей и хотя бы одного ребенка (состав команды – не менее трех человек).


 
И детей на лыжном празднике было много – даже совсем юные участники помогали мамам и папам бороться за победу в эстафете.


 
Кроме гонок, участников и гостей праздника ждали игры, развлечения и полевая солдатская каша.


 
Ну а победителям достались медали, кубки и ценные призы от организаторов соревнований - Ассоциации камнеобработчиков Карелии и регионального отделения Партии РОСТА.


 
Вышел на трассу и руководитель Партии РОСТА в Карелии Дмитрий Фабрикантов. В составе команды он проехал до «Фонтанов» и обратно, и отметил, что трасса хорошо обсуживается, поэтому даже в апреле лыжники катаются с удовольствием.


 
«Мы задумали этот праздник, чтобы соединить вместе спорт, семью и хорошее настроение. Думаю, нам это удалось, и закрытие сезона надолго запомнится тем, кто участвовал в семейной эстафете или болел за своих.


 
Я рад, что так много участников и зрителей мы собрали вместе, и что все они получили заряд бодрости и здоровья», - сказал Дмитрий Фабрикантов.

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Комментарии

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наташка
2021-04-12 11:08:44
Тоже хочут в депутаты
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