«Друзья, без паники»: мэр Петрозаводска объяснил скопление пожарной техники возле одной из школ

Владимир Любарский рассказал о том, почему сегодня была эвакуирована крупнейшая школа Карелии.

Бдительные горожане сегодня, 21 сентября, сообщили о скоплении пожарной техники возле школы № 55 на Древлянке. Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил эту ситуацию.

«Друзья, без паники! Традиционно в начале учебного года в образовательных учреждениях города проводят плановые учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Лучшая защита при экстренных происшествиях — это, несомненно, готовность к ним. Тем более, когда речь заходит о безопасности детей», — написал глава города в соцсети.

По словам Владимира Любарского, мероприятия были проведены вместе с коллегами из из МЧС и Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

«Учебная эвакуация прошла штатно. Школьники и сотрудники образовательного учреждения полностью покинули здание за отведённое время. Были эвакуированы более 1200 человек, 47 учебных классов», — успокоил горожан Владимир Любарский.