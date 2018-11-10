ДТП у Республиканской больницы устроил пьяный водитель

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В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности утреннего ДТП, где автомобиль врезался в фонарный столб.
Сегодня утром, 10 ноября в 6.28, на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского автомобиль врезался в фонарный столб.
Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, нетрезвый водитель автомобиля Opel не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения.
В результате аварии травмы получил 35-летний пассажир, ему назначено амбулаторное лечение.
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