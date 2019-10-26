ДТП, в котором вчера на трассе в Карелии погибла женщина, устроил пьяный водитель

Стали известны подробности смертельного ДТП в Пудожском районе.

По сообщению ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Chery A15, который устроил 25 октября на дороге Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" аварию, находился в состоянии опьянения. При прохождении затяжного правого поворота он не справился с управлением, допустил съезд машины с дороги в правый по ходу движения кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате происшествия 31-летний водитель и его пассажиры - 40-летняя женщина и 29-летний мужчина - получили травмы с оказанием медицинской помощи на месте ДПТ. Ранения еще одной пассажирки (32-летней женщины) оказались смертельными, она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу, уточнили в ГИБДД Карелии.