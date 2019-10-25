Женщина погибла на трассе в Карелии

ДТП произошло 25 октября в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, около 15.00 на 432 км автодороги А-119 Медвежьегорск-Вологда водитель автомобиля Chery не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.



В результате ДТП погибла пассажирка, три человека получили различные травмы.



Сведения о погибшей и пострадавших уточняются. Обстоятельства выясняются.