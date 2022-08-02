Дух леса появится в городе Карелии (ФОТО)

В Сортавале будет установлен новый арт-объект в виде Духа леса.

В Сортавале, на территории набережной по улице Валаамской, началась установка нового арт-объекта. Скульптура символизирует Дух леса. Об этом информирует администрация Сортавальского поселения.

Ранее сообщалось, что зайцы-антивандалы из Карелии вошли в десятку самых необычных арт-объектов России.