Дух леса появится в городе Карелии (ФОТО)

В Сортавале будет установлен новый арт-объект в виде Духа леса.
В Сортавале, на территории набережной по улице Валаамской, началась установка нового арт-объекта. Скульптура символизирует Дух леса. Об этом информирует администрация Сортавальского поселения.
Ранее сообщалось, что зайцы-антивандалы из Карелии вошли в десятку самых необычных арт-объектов России.
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