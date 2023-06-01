Духовно-патриотический центр имени Александра Невского появился в Приладожье Карелии

В Сортавале открыли духовно-патриотический центр имени святого благоверного князя Александра Невского.

В минувший вторник, 6 июня, в Сортавале в здании бывшей типографии на пересечении улиц Лесной и Карельской открылся Духовно-патриотический центр имени святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил глава Сортавальского района Леонид Гулевич.

«Сейчас в Центре подготовлена музейная экспозиция, посвящённая боям под местечком Ряймеля в Питкярантском районе в 1944 году. Здесь сражались бойцы 37-го корпуса ВДВ, 420 воинов погибли в боях», - объяснили организаторы.

Кто стал автором проекта и что будут выставлять в Центре, знает «Московский комсомолец в Карелии».