Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:12, 29 Марта 2018

Дуров объяснил причины глобального сбоя в работе Telegram

По теме

Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.18 15:13
ВИДЕО: Как в Карелии проходят учения истребительной авиации
29.03.18 14:45
Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей
29.03.18 14:41
Все новости
Загрузка...

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что к проблемам пользователей привело отключение подачи электричества к серверам компании.

Причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и странах Европы стало отключение электричества, подающегося к серверам компании. Об этом сообщил основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Мы работаем над устранением проблем с нашей стороны", — добавил Дуров, уточнив, что "это во многом зависит" от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.

Сбой затронул по меньшей мере пользователей европейской части России и нескольких стран Европы. Проблем есть и в мобильной, и в веб-версиях мессенджера.

По последним данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, большинство пользователей сталкиваются с проблемами при подключении к мессенджеру (44%) и отправке сообщений (37%).

Сбой в работе Telegram в России прокомментировал Роскомнадзор. В пресс-службе ведомства заявили, что не имеют к этому отношения.

20 марта Роскомнадзор уведомил Telegram, что компания должна передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Закон дает 15 дней на выполнение требования (с момента получения уведомления). Если мессенджер не выполнит в срок это требование, Роскомнадзор обратится в суд с требованием ограничить доступ к сервису на территории России, сообщили РБК в ведомстве.

Ранее Telegram пытался черед Верховный суд признать соответствующий приказ ФСБ о передаче ключей шифрования недействующим, однако суд отказал в удовлетворении этого иска. Павел Дуров, комментируя это решение, заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании.

По теме

Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.18 15:13
ВИДЕО: Как в Карелии проходят учения истребительной авиации
29.03.18 14:45
Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей
29.03.18 14:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 9
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:52
Без политики
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
Сегодня 10:56
Левин и его ружья 4
Сегодня 10:19
"Пошла за счастьем…" 1
28.03.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

Акция скорби по погибшим в Кемерово. День второй
Сегодня 09:39
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»