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Новости. Политика
16:39, 10 Февраля 2018

Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность

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Журналист Анатолий Ерошкин сравнил новогодние поздравления губернаторов Карелии и мэров городов республики и узнал, кто не может придумать пожелания сам и копирует чужие речи из Интернета.

"Грубый век, грубые нравы. Романтизьма нету!" - сетовал герой Георгия Вицина в искрометной комедии Гайдая "Не может быть!". И действительно, послушаешь, почитаешь наших чиновников, и уши вянут от казенного, вымороженного языка.

Тут и совещания-заседания, на которых что-то обсудили, и максимальная активизация, и ежеквартальные отчеты, и коррекция дорожной карты, и много еще чего. Но верхом официальщины по праву можно считать различные аббревиатуры, до безобразия засорившие наш язык.

Ну, скажите, кто, находясь в здравом уме, сможет без запинки выговорить, а еще и понять, что означает, например, СОСП по ОУПДС г. Петрозаводска? Или СУ СК РФ по РК? Или ГУП РК РГЦ? А как вам МБДОУ "Пингвин"? А также МОУ СОШ №…, ГБУЗ ДРБ или ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Карелия"? С непривычки язык сломаешь! Но есть, есть брешь в безграничной стене бюрократизмов. Это наши праздники. Точнее, поздравления чиновников да хотя бы с недавно прошедшим Новым годом. В них уж точно нет набившей оскомину казенщины, и радуют душу теплые искренние слова…

"Поздравляем вас с самым добрым, самым долгожданным и самым любимым праздником – Новым годом!" - обратились к нам в прошедшем декабре глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Конечно, не обошлось и здесь без "масштабных проектов", "напряженной работы" и "ответственных решений", но все в меру.

А уж слова "Каждый из нас старается встретить Новый год в кругу родных и близких, поделиться успехами и радостью. Уверены, что в любой семье, за любым праздничным столом в новогодний вечер найдутся приятные воспоминания об уходящем годе" и вовсе растрогали. Ведь умеют же, если захотят, высокопоставленные люди играть на сокровенных струнах наших душ. Причем, одинаково играют, в унисон, равнозначно или, как у них самих говорят, эквивалентно.

Но, оказывается, 4 ода назад такими же словами уже поздравляли жителей Карелии с Новым годом.

Читайте в тексте Александра Ерошкина, кто из чиновников "тырит" тексты из Интернета, а кто сам придумывает и искренне поздравляет с праздником.

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