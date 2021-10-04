Два автомобиля и велосипедист устроили ДТП, создавшее огромную пробку в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии

Два автомобиля и велосипедист устроили ДТП, создавшую огромную пробку в Петрозаводске

ДТП с участием велосипедиста и двух автомобилей произошло в воскресенье на объездной дороге Петрозаводска.

На пересечении с кольцевой развязкой в район Сулажгоры велосипедист попал под колеса одной из машин. Сзади в нее врезался другой автомобиль.

В сводке ГИБДД Карелии ДТП не зафиксировано. Как пояснили в Госавтоинспекции, это означает, что никто из участников не обращался за медицинской помощью.

На записи с видеорегистраторов очевидцев видно, как велосипедист стоит рядом местом аварии.

В результате ДТП на кольцевой развязке и примыкающим к нему автодорогам образовался огромная автомобильная пробка.

Видео размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтаке.