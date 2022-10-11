Два автомобиля не поделили перекресток в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улиц Свердлова и Кирова.
В минувшую субботу, 10 декабря, в 13.09 на перекрестке улиц Свердлова и Кирова столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло, когда один участник аварии двигался по улице Кирова из центра, а второй пытался повернуть со Свердлова на Кирова. От удара машины отбросило в центр перекрестка.
Автомобили получили механические повреждения.
Видео аварии опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк».
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