Два автомобиля не поделили шоссе в Петрозаводске 9 мая ( ФОТО и ВИДЕО)

На Старой Кукковке вечером 9 мая произошла авария.

В редакции «Столицы на Онего» появились фото последствий ДТП, произошедшего вечером 9 мая на Вытегорском шоссе в районе дома № 41д.

Также авария попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо», находящуюся на том же доме.

Судя по видео, сама авария произошла 9 мая в 21.37 вечера. Один из автомобилей выезжал с территории автомойки на Вытегорское шоссе, и в это время в него врезалась машина, двигавшаяся по шоссе в сторону микрорайона Ключевая.

На месте работали сотрудники Д. С. Информации о пострадавших в аварии не поступало.