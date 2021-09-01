Два автомобиля пострадали из-за «пробки» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Водители допустили столкновение, не заметив опасности из-за стоящих в «пробке» машин на улице Антиканена

Утром 2 сентября в 08.52, в утренний «час-пик» в центре Петрозаводска произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Один из автомобилей поворачивал на улицу Крупской, в то время как второй ехал во встречном направлении в сторону Первомайского проспекта. Для первого участника ДТП обзор был закрыт автомобилями, стоящими в «пробке».

Транспортные средства в результате аварии получили механические повреждения.

Видео аварии было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», для ролика были использованы записи камер наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».