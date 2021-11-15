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Два автомобиля превратились в автохлам после ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:03, 08 Декабря 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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Столкновение двух автомобилей произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Жесткое ДТП произошло сегодня, 8 декабря, на 314 км автодороги Р-21 «Кола». Там столкнулись два автомобиля. Сообщение о происшествии поступило на пульт ЕСС-01 в 11.12. Об этом пишут в официальном паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части-35 по охране села Коткозеро. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили АКБ, организовали бесперебойное движения по трассе, вытащили один из автомобилей из кювета на обочину проезжей части.

По информации олонецкого отряда, погибших и пострадавших в ДТП нет. Судя по фото, автомобили получили значительные механические повреждения.

Ранее сообщалось, два легковых автомобиля выбросило на встречную полосу после ДТП в Петрозаводске.

 

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Комментарии

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кир
2021-12-08 15:42:53
Живы остались и то хорошо.
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