Два автомобиля превратились в автохлам после ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Жесткое ДТП произошло сегодня, 8 декабря, на 314 км автодороги Р-21 «Кола». Там столкнулись два автомобиля. Сообщение о происшествии поступило на пульт ЕСС-01 в 11.12. Об этом пишут в официальном паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части-35 по охране села Коткозеро. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили АКБ, организовали бесперебойное движения по трассе, вытащили один из автомобилей из кювета на обочину проезжей части.

По информации олонецкого отряда, погибших и пострадавших в ДТП нет. Судя по фото, автомобили получили значительные механические повреждения.

Ранее сообщалось, два легковых автомобиля выбросило на встречную полосу после ДТП в Петрозаводске.