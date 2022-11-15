Два автомобиля столкнулись на одной из оживленных магистралей Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковушек произошла на проспекте Александра Невского.
Аварию с участием двух автомобилей зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Сампо». Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Инцидент произошел сегодня, 2 декабря, в 11.22 в районе дома № 65 по проспекту Александра Невского. Автомобиль одного из участников аварии выезжал на проспект со стороны улицы Станционная. В это время в него врезалась легковушка, двигавшаяся по проспекту прямо.
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