Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Петрозаводске на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла в понедельник, 7 сентября в 01-49. Легковые автомобили двигались по улице Красноармейская во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, судя по видео, в момент смены сигналов светофора, когда один из участников совершал левый поворот, а второй участник двигался в прямом направлении.

К счастью, обошлось без жертв.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.