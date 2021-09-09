Два автомобиля столкнулись на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкнувшиеся автомобили перегородили перекресток улиц Боровая и Халтурина в одном из районов города.

Сегодня, 13 сентября, в 8.00 на перекрестке улиц Боровая и Халтурина в Петрозаводске не поделили дорогу два легковых автомобиля. Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель одного из автомобилей, ехавший по улице Боровой прямо, не пропустил машину, поворачивавшую на Боровую с улицы Халтурина. Столкновение произошло прямо на середине перекрестка. Получившие механические повреждения автомобили перегородили дорогу.

Ранее мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска.