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Два автомобиля устроили столкновение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:09, 27 Декабря 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

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На улице Ровио в столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля.

Авария на пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске произошла 26 декабря в 23-01. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины двигались по улице Ровио во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке. Один из участников ДТП совершал маневр разворота. В это же время второй участник происшествия двигался в прямом направлении.

Автомобили получили повреждения. Обошлось без жертв, информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».

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