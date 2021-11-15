Два автомобиля устроили столкновение в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Ровио в столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля.

Авария на пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске произошла 26 декабря в 23-01. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины двигались по улице Ровио во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке. Один из участников ДТП совершал маневр разворота. В это же время второй участник происшествия двигался в прямом направлении.

Автомобили получили повреждения. Обошлось без жертв, информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».