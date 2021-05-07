Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Гоголя и Герцена.
ДТП с участием легковых автомобилей Chevrolet Lanos и Subaru произошло накануне в 19.30 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Герцена, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.
Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
Chevrolet Lanos выезжал на перекрёсток со стороны стадиона «Спартак», двигаясь по улице Герцена в прямом направлении (второстепенная дорога). В это же время Subaru двигался по улице Гоголя (главная дорога) вниз.
От столкновения Subaru развернуло на 180 градусов. Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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