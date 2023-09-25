Два автомобиля жестко столкнулись в центре Сегежи

Пожарных Карелии привлекали для ликвидации последствий ДТП в Сегеже.
О дорожной аварии в Сегеже рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.
ДТП произошло в понедельник, 25 сентября, в 17.34, у дома № 6 на улице Северной. Там столкнулись два автомобиля.
Для ликвидации дорожной аварии привлекалось пожарно-спасательное подразделение Сегежского района - 4 человека и 1 единица техники.
Информация о пострадавших уточняется, сообщили в МЧС Карелии.
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