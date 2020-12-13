Два человека погибли на пожаре в Карелии

Мужчина и женщина сгорели на пожаре в собственном доме в поселке Кривцы Пудожского района, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 12 декабря в деревянном доме в поселке Кривцы Пудожского района произошел пожар. При тушении пожара в доме обнаружены тела 60-летнего мужчины и 48-летней женщины, которые там проживали. Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.