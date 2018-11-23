Два человека пострадали в аварии на Кукковке

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В Петрозаводске автомобили не поделили дорогу на перекрестке, пострадали два человека.
По данным ЕДДС, 22 ноября в 21.10 на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов водитель автофургона отвлекся от управления и столкнулся с автомобилем Renault Logan.
В результате аварии пострадали 38-летний водитель Renault и его 17-летняя пассажирка. Им назначено амбулаторное лечение.
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