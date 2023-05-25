Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии (ФОТО)

Вечером 2 июня водитель отправил свою машину в кювет на трассе в Пряжинском районе Карелии.
В пятницу, 2 июня, в 20.50 на 368 километре автодороги А-121 «Сортавала» произошло ДТП.
В районе села Колатсельга Пряжинского района автомобиль выехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в кювет, сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По информации спасателей, травмированы два человека.
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