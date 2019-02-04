Два человека пострадали в ДТП в Карелии

Авария случилась в Сортавальском районе республики.

По данным ГИБДД Карелии, 3 февраля в 14.05 на 6 км дороги "Нукутталахти – Ламберг" у поселка Токкалахти 23-летний водитель Toyota Mark не учел дорожные условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой".

В результате ДТП травмы получили два человека: водитель "Нивы" – мужчина 69-лет (госпитализирован) и 18-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Девушке назначено амбулаторное лечение.